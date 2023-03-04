Рабочее зеркало Play Fortuna

Онлайн-казино Плей Фортуна относится к опытным заведениям, потому что функционирует с 2013 года. Официальное зеркало Play Fortuna предоставляет доступ к ресурсу из стран, где полностью или частично запрещена игорная деятельность. Благодаря данному способу обхода блокировки пользователи могут без проблем открыть сайт, чтобы пройти регистрацию, внести деньги и запустить любимые слоты. Все функции станут доступными клиентам при переходе по зеркальной ссылке. В нашем материале мы подробнее разберем этот способ обхода блокировки и расскажем, как еще можно войти на заблокированный сайт азартного клуба.

Что такое зеркало

Выполняет зеркало вход в Фортуна Плей. Обеспечивается это за счет размещения ресурса по другому адресу. По сути такая ссылка представляет собой зеркальную копию основного сайта, что и послужило названию способа. Администрация компании использует данный метод обхода блокировки, чтобы обеспечить доступ к основному ресурсу. Зеркало ничем не отличается от официального сайта. Здесь такой же интерфейс, дизайн и функционал. Единственное отличие заключается в адресе ссылки. Сделано это специально, чтобы сайт не был внесен в реестр заблокированных.

Спустя время игрокам все равно придется искать рабочее зеркало казино, потому что альтернативные ссылки блокируются. Администрация заведения знает о такой проблеме, так что создает сразу несколько доступных ссылок. Как только предыдущий адрес будет заблокирован, в сети появится уже новый.

Причины блокировки Play Fortuna

Блокируются сайты онлайн-казино в тех странах, где частично или полностью запрещена игорная деятельность. Россия относится к числу первых. Азартные заведения здесь разрешены, но только в специально отведенных для этого зонах. По этой причине азартные клубы, ведущие свою деятельности в режиме онлайн, попадают под блокировку. Открывает зеркало Play Fortuna официальный сайт без всяких проблем. Даже несмотря на запрет деятельности. Игроки могут запускать автоматы или другие развлечения, так как за это им ничего не грозит. Запрет относится только к самим казино.

Где найти рабочее зеркало Плей Фортуна

Найти зеркало Play Fortuna на сегодня не составит труда. Для поиска следует воспользоваться следующими методами:

Вбить запрос на зеркальную ссылку в поиске. Это сразу выдаст тематические сайты, которые содержат в себе информацию о заведении. Напрямую в онлайн-казино из выдачи в поиске перейти нельзя. Сначала следует открыть один из выданных сайтов, а уже затем перейти по баннеру;

Подписаться на рассылку актуальных адресов по E-mail. Удобный способ, позволяющий ежедневно получать рабочие адреса в письме на электронную почту. Достаточно лишь оформить рассылку, написав на указанный E-mail на сайте;

Найти адрес в социальных сетях компании. Онлайн-казино имеет свои группы и каналы на многих платформах, вплоть до ютуба. Там можно ознакомиться с новинками для ставок или других развлечений проекта. Среди этой информации публикуется и актуальный адрес заведения;

Обратить в службу поддержки. Сотрудники готовы ответить на вопросы пользователей в любое время. Обратиться в техподдержку можно по телефону, в онлайн-чате, по E-mail и даже в Skype.

Лучше всего воспользоваться официальными источниками для получения ссылки. Тематические ресурсы могут быть созданы мошенниками, с целью выдать их за копию основного сайта. Следует внимательно проверить, откуда был получен адрес, а также ознакомиться с его функционалом. Фишинговые страницы не позволяют делать ставки или запустить игры.

Зеркало мобильной версии Play Fortuna

Отдельное рабочее зеркало Play Fortuna для мобильных устройств не потребуется. Смартфонам подходит ссылка, которая используется для компьютера. Достаточно лишь вставить ее в браузер телефона и выполнить переход. В таком случае откроется мобильная версия ресурса, которая практически не отличается от основной. В функциональном плане изменений нет, а вот интерфейс адаптирован под экраны телефонов. В частности, большинство опций выделено в отдельное меню. С помощью мобильной версии клиенты смогут авторизоваться в свою учетную запись и играть в заведении без всяких ограничений.

Как пользоваться зеркалом

Для использования зеркала не придется устанавливать приложение или делать предварительные настройки. Достаточно лишь вставить ссылку в строку браузера и перейти по ней. Сразу после перехода автоматы и слоты будут доступны в режиме демо. Чтобы сыграть на деньги, придется войти в аккаунт. Если учетная запись ранее уже создавалась, то заново регистрироваться не нужно. Следует авторизоваться в имеющийся профиль. В ином случае предлагается пройти быструю регистрацию, которая не отличается от официального сайта.

Альтернативные способы входа

Рабочее зеркало Плей Фортуна casino остается не единственным способом попасть на заблокированный ресурс. Для входа на сайт пользователи могут использовать альтернативные способы. Популярнее всего из них сервисы VPN, браузер TOR и турбо-режим. Свое собственное приложение компания не разработала.

VPN сейчас широко используются пользователями для обхода блокировки. Эти сервисы позволяют осуществить подключение из другой страны. Таким образом, игроки для провайдеров переходят на сайт не из России. Главное выбрать то местоположение, где онлайн-казино не заблокировано. Многие популярные VPN доступны совершенно бесплатно. Их можно установить в качестве дополнения к браузеру или отдельной программы. Как на компьютер, так и телефон.

Браузер TOR также позволяет открывать заблокированные страницы. Для этого нужно загрузить его с официального сайта. Браузер устанавливается на персональные компьютеры или смартфоны. А еще пользователи могут активировать турбо-режим. Он доступен в некоторых браузерах, например, в Opera. За счет ускорения работы режим турбо обходит блокировку.

Безопасность использования зеркал

Пользователи могут не переживать за безопасность при использовании зеркал. Ссылки создаются самим онлайн-казино, а не сторонними людьми. Выполнены такие страницы по тем же технологиям, что и основной сайт. В том числе и протокол шифрования, защищающий личные данные клиентов.

Потенциальные риски в себе несут мошеннические ресурсы, выдающие себя за официальные копии основной сайта. Такие страницы создаются с целью выкрасть данные клиентов. Перед переходом по зеркальной ссылке следует проверить, откуда был получен адрес, а также функционал сайта. Фишинговые сайты часто ограничены в возможностях и не позволяют запустить автоматы в режиме демо.

Обзор казино Play Fortuna